Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский спецназ вскрыл ротацию украинских войск на марьинском направлении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

Он уточнил, что смена личного состава ВСУ была сорвана ударом артиллерии и танков. При этом украинские войска понесли значительные потери в живой силе.

Помимо этого, российские силы уничтожили бронеавтомобиль и личный состав подразделений ВСУ на опорном пункте в Авдеевке, сообщил Астафьев.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия сорвала три попытки ВСУ провести ротацию подразделений на купянском направлении. Кроме того, расчетами реактивной системы залпового огня "Град" была уничтожена самоходная гаубица "Акация".

До этого Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов украинских войск при помощи высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования.

За сутки ВС РФ поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ