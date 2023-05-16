Рогов сообщил об ударе ВС РФ по крупному скоплению военных ВСУ в районе Орехова

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ВС РФ реактивной и ствольной артиллерией нанесли удар по крупному скоплению военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе Орехова в Запорожской области. Об этом написал председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

"Поздним вечером русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению боевиков ВСУ в ближнем тылу противника, к западу от Орехова", – заявил он.

Ранее стало известно, что российские десантники отразили попытку атаки ВСУ и нанесли противнику огневое поражение. В Минобороны РФ уточнили, что военнослужащие ВС РФ пошли навстречу солдатам ВСУ и нанесли противнику огневое поражение при помощи прицельного огня из автоматического гранатомета АГС-17 "Пламя", а также ручных противотанковых гранатометов РПГ-30, РПГ-7д и ПТРК "Фагот".

До этого в Минобороны сообщили, что российская армия отразила все атаки украинских войск в районе Артемовска. Прорывов обороны российских войск допущено не было.

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