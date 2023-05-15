21:10Политика
Минобороны РФ сообщило, что российские десантники отразили контратаку украинских войск
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские десантники отразили попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли противнику огневое поражение. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем официальном телеграм-канале.
Десантники получили задачу и заняли район, который до этого был взят штурмовыми отрядами ВДВ, после чего оборудовали опорные пункты на территории, уточнили в ведомстве.
"В ходе несения службы наблюдатель заметил движение в окопах вооруженной группы украинских формирований, о чем немедленно доложил командиру подразделения. Было принято решение ликвидировать противника", – говорится в заявлении.
Российские военные пошли навстречу солдатам ВСУ и нанесли противнику огневое поражение при помощи прицельного огня из автоматического гранатомета АГС-17 "Пламя" и ручных противотанковых гранатометов РПГ-30, РПГ-7д и ПТРК "Фагот", резюмировали в Минобороны.
Ранее ведомство сообщало, что российские системы ПВО впервые сбили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. Также ПВО смогла сбить семь противорадарных ракет HARM, десять снарядов систем залпового огня HIMARS и 21 украинский беспилотник.
В Минобороны РФ впервые сообщили о сбитой крылатой ракете Storm Shadow
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