Минобороны РФ сообщило, что российские десантники отразили контратаку украинских войск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские десантники отразили попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли противнику огневое поражение. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем официальном телеграм-канале.

Десантники получили задачу и заняли район, который до этого был взят штурмовыми отрядами ВДВ, после чего оборудовали опорные пункты на территории, уточнили в ведомстве.



"В ходе несения службы наблюдатель заметил движение в окопах вооруженной группы украинских формирований, о чем немедленно доложил командиру подразделения. Было принято решение ликвидировать противника", – говорится в заявлении.

Российские военные пошли навстречу солдатам ВСУ и нанесли противнику огневое поражение при помощи прицельного огня из автоматического гранатомета АГС-17 "Пламя" и ручных противотанковых гранатометов РПГ-30, РПГ-7д и ПТРК "Фагот", резюмировали в Минобороны.

Ранее ведомство сообщало, что российские системы ПВО впервые сбили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. Также ПВО смогла сбить семь противорадарных ракет HARM, десять снарядов систем залпового огня HIMARS и 21 украинский беспилотник.



В Минобороны РФ впервые сообщили о сбитой крылатой ракете Storm Shadow