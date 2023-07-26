Один человек погиб при пожаре на судне с автомобилями у берегов Нидерландов – СМИ

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Минимум один человек погиб при пожаре на судне с автомобилями у берегов Нидерландов. Об этом сообщает AFP со ссылкой на береговую охрану.

"Спасательные вертолеты и катер эвакуировали 23 члена экипажа с судна с автомобилями у берегов Нидерландов рано утром в среду... после того, как на борту зарегистрированного в Панаме судна вспыхнул большой пожар", – говорится в сообщении.

Еще несколько находящихся на судне в момент пожара пострадали. Их число остается неизвестным.

По информации агентства Reuters, причиной возгорания на судне стал электромобиль. Всего на судне находились около трех тысяч машин, включая 25 электрокаров. Сообщается, что их должны были доставить из Германии в Египет.

До этого на Филиппинах загорелся паром MV Esperanza Star, перевозивший 120 человек. С горящего парома оперативно эвакуировали 55 членов экипажа и 65 пассажиров. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.



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