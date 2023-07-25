Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель у Земли Франца-Иосифа

Фото: ТАСС/Сергей Яковлев

Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" село на мель в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Архангельской области.

По данным ведомства, судно находится между островами Комсомольские и Землей Вильчека в Баренцевом море

"Угрозы затопления нет, разлива топлива нет. На борту 91 человек", – говорится в уведомлении.

Ранее сообщалось, что сухогруз "Инженер Шуткова" сел на мель на Волге в Нижегородской области. Судно перевозило щебень.

Посадка на мель произошла за кромкой судового хода, поэтому движению судов не мешает. Разлива нефтепродуктов нет.

Застрявший под Астраханью круизный теплоход "Павел Бажов" сняли с мели