Сухогруз сел на мель на Волге в Нижегородской области

Фото: Центральное МСУТ СКР

Сухогруз "Инженер Шуткова" с щебнем сел на мель на Волге в Нижегородской области, сообщается в телеграм-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло около 21:50 с сухогрузом, выполняющим рейс по маршруту Щелейки – Нижний Новгород. Он сел на мель на 885-м километре реки.

Посадка на мель произошла за кромкой судового хода, поэтому движению судов не мешает. Разлива нефтепродуктов нет.

Ранее сообщалось, что в Амурском заливе во Владивостоке опрокинулось маломерное рыболовное судно. Происшествие случилось ночью 9 декабря за пределами акватории порта. На борту находился экипаж из трех человек. Они были спасены.