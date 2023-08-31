Путин выразил соболезнования президенту ЮАР в связи с пожаром в Йоханнесбурге

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамапосе в связи с пожаром в Йоханнесбурге. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Власти Йоханнесбурга рассматривают две основные версии причины пожара, в результате которого погибли 73 человека. Это незаконное подключение к электросети и разведение огня в одном из помещений.

Сейчас идет поиск владельца здания, ему может грозить арест. Местные СМИ пишут, что в доме проживали люди, незаконно занявшие его, в том числе нелегальные мигранты. В здании не было электричества, там не работал водопровод. Всех жителей дома планировали выселить по решению суда, куда обратилась мэрия мегаполиса.

Возгорание в здании в центральном деловом районе Йоханнесбурга произошло в 01:30 (02:30 по московскому времени). Пожар начался на первом этаже и быстро охватил все здание. Огонь потушили.

По последним данным, жертвами пожара стали 73 человека, включая семерых детей, один из которых был младенцем. Еще 52 человека госпитализированы с сильными ожогами.

Поисково-спасательная операция продолжается. Следует ожидать увеличения числа погибших, поскольку в доме на момент пожара могли находиться до 200 человек.

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