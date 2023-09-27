Россия соболезнует семьям погибших в результате взрыва в Карабахе – МИД

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Российская сторона выражает соболезнования родным и близким тех, кто погиб в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге.

Она назвала ситуацию в регионе непростой.

"Прежде всего хотели бы выразить соболезнования родным, близким погибших в результате взрыва на складе горюче-смазочных материалов близ Степанакерта 25 сентября. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", – заявила Захарова.

25 сентября на складе с топливом, который находился на трассе Степанакерт – Аскеран, произошел взрыв цистерны. Там выдавали бензин местным жителям, которые выезжали в Армению. В результате погибли не менее 125 человек, сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян. Еще 89 человек получили травмы.

Позже в министерстве уточнили, что слова Аванесян о том, что из Нагорного Карабаха вывезли 125 тел погибших, не связаны со взрывом бензохранилища. В ведомстве указали, что министр озвучила общее количество останков, перевезенных из Карабаха в Армению.

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