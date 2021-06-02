В Москве увеличат бесплатное время поездок на велопрокате 3 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во Всемирный день велосипедиста, который отмечают 3 июня, в столице увеличат бесплатное время поездок на велопрокате с 30 до 60 минут. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что популярность велопроката в Москве растет. За май 2021 года горожане совершили свыше 805 тысяч поездок. Кроме того, с момента открытия этого сезона велопроекта пользователи совершили поездки более 1,4 миллиона раз.

Во Всемирный день велосипедиста каждый сможет в период с 08:00 до 23:00 взять велосипед в аренду бесплатно на целый час, отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в приложении "Московский транспорт" появилась возможность аренды велосипеда. Пользователи могут приобретать абонемент на сутки, месяц или целый сезон, построить мультимодальные маршруты, посмотреть историю поездок.