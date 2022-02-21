Назван популярный овощ, эффективный в борьбе с прыщами

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Сырой картофель имеет высокую эффективность против прыщей на лице. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Отмечается, что содержащийся в овоще витамин C уменьшает размеры и количество прыщей, а салициловая кислота, которая также присутствует в картофеле, подсушивает кожные воспаления.

Эффективным способом применения сырого картофеля в качестве средства для борьбы с акне является его прикладывание к воспаленному участку кожи. Для этого его можно приклеить скотчем. Отмечается, что два часа такого лечения способствует гораздо более быстрому заживлению прыщей.

Ранее британский диетолог Харриет Смит назвала три продукта, употребление которых стоит ограничить для борьбы с появлением прыщей на коже. По словам специалиста, стоит остерегаться молока, сахара и жиров. При этом речь не идет о полном отказе от них, Смит призвала употреблять данную еду ограниченно.

