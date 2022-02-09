Врач предупредила об "агрессивном волосопаде" после COVID-19

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Врач-трихолог Татьяна Сновская рассказала о необычном постковидном симптоме. Об этом сообщает "Мослента".

По словам медика, после перенесенного COVID-19 может развиться "агрессивный волосопад".

"Выпадение обычно начинается через 2–3 месяца после перенесенного COVID-19. Максимальный волосопад наблюдается в первый месяц, далее следует "постковидный хвост" длительностью от 3 до 6 месяцев", — отметила специалист.

Сновская предупредила, что потеря волос может достигать 50%. Это может сопровождаться зудом и перхотью.

Ранее иммунолог Владимир Болибок сообщил, что зараженные "Омикрон"-штаммом коронавируса стали жаловаться на симптомы повышенной чувствительности. Сильная боль в коже, мышцах и костях может проявиться даже при небольшом нажатии.

В свою очередь, иммунолог Николай Крючков рассказал, что гиперестезия может развиваться из-за поражения периферических нервов. Он добавил, что данный симптом и раньше встречался у зараженных коронавирусом.

