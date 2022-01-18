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Врач рассказала, какой завтрак может спровоцировать развитие диабета

Несладкая жизнь: какие продукты на завтрак могут привести к диабету
общество еда эксклюзив

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова в беседе с Москвой 24 посоветовала избегать большого количества сладостей на завтрак, поскольку употребление таких продуктов может привести к развитию сахарного диабета.

"Если мы возьмем сладкую булочку, то там есть цельнозерновые углеводы, поэтому она не так быстро поднимет сахар в крови, как, например, конфеты, пирожные, сладкие десерты. Простые углеводы быстро поднимают уровень глюкозы в крови, и потом требуется большое количество инсулина, чтобы его опустить", – пояснила специалист.

Кроме того, по ее словам, не рекомендуется употреблять с утра сладкие напитки.

Это, например, соки с добавлением сахара. Свежевыжатые соки можно пить, но за их количеством нужно следить, ведь в стакане напитка будет примерно три фрукта. Также не подойдут молочные коктейли, потому что в них тоже содержится очень большое количество сахара. В каждом – около 1 000 килокалорий за раз.
Наталья Нефедова
врач-диетолог

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Юрий Потешкин в разговоре с Москвой 24 добавил, что нужно быть осторожным при употреблении на завтрак меда и сладких газированных напитков. По его словам, это худшие продукты с точки зрения развития диабета.

"Нужно быть внимательными в употреблении таких продуктов людям с предрасположенностью к диабету, в первую очередь тем, у кого в родственниках были страдающие от этой болезни", – указал он.

Ранее диетолог Юлия Пигарева рассказала о продуктах, в которых может содержаться скрытый сахар. По словам специалиста, к ним относятся йогурты, творог, газированные напитки, соусы, мюсли и другие продукты для быстрого завтрака.

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