Эксперт рассказала об опасных осложнениях при перхоти

Фото: depositphotos/OceanProd
Врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала Москве 24, что перхоть может являться проявлением воспалительного заболевания кожи – себорейного дерматита. По ее словам, если никак его не лечить, то есть вероятность, что течение болезни перейдет в осложненную фазу.
Белые хлопья, которые так некрасиво осыпаются с головы на одежду, – это чешуйки омертвевшей кожи. Они отпадают, даже когда человек абсолютно здоров. Потому что кожа обновляется каждые три-четыре недели. Это естественный физиологический процесс, но при нормальном состоянии он происходит незаметно.
Грибки почти всегда присутствуют на коже человека, но бурную деятельность развивают, когда начинается повышенная выработка кожного сала. Это в свою очередь часто происходит при резком увеличении в организме мужских половых гормонов.
"Именно поэтому перхоть чаще возникает у мужчин, а также у подростков в период полового созревания: когда уровень андрогена обычно резко повышается", – отметила дерматолог.
Спровоцировать нарушение микрофлоры кожи может также неправильный уход. Например, слишком агрессивное очищение или окрашивание волос.
Если сальные железы будут долгое время работать в повышенном режиме, а грибы активно расти и развиваться, дело может дойти до себорейного дерматита.
Для лечения перхоти используют шампуни и тоники с компонентами, которые уменьшают продукцию кожного сала, замедляют созревание клеток эпидермиса и подавляют патогенную микрофлору. В них обычно добавляют пиритион цинка, березовый деготь, салициловую кислоту, ихтиол, серу, а также эфирные масла чайного дерева, розмарина, лаванды и эвкалипта.
"Бывает так, что справиться с проблемой могут только противогрибковые шампуни. Но, прежде чем ими пользоваться, лучше посоветоваться с врачом. Дерматолог или трихолог осмотрят кожу головы, проведут трихоскопию (высокоточную диагностику) и смогут правильно подобрать дополнительное лечение", – отметила врач.
Важно также помнить, что перхоть и себорейный дерматит – это хронические, возвращающиеся состояния. Поэтому на протяжении длительного времени придется периодически повторять курсы поддерживающего лечения и использовать специальные шампуни.
Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Свиридонова рассказала, что к выпадению волос могут привести гормональные нарушения. Причиной может стать гипотиреоз – нехватка гормонов щитовидной железы – или избыток мужских половых гормонов (андрогенов) как у мужчин, так и у женщин.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: