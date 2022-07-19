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Эксперт рассказала об опасных осложнениях при перхоти

Белый снег на голове: к каким неприятным последствиям может привести перхоть
общество

Фото: depositphotos/OceanProd

Врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала Москве 24, что перхоть может являться проявлением воспалительного заболевания кожи – себорейного дерматита. По ее словам, если никак его не лечить, то есть вероятность, что течение болезни перейдет в осложненную фазу.

Белые хлопья, которые так некрасиво осыпаются с головы на одежду, – это чешуйки омертвевшей кожи. Они отпадают, даже когда человек абсолютно здоров. Потому что кожа обновляется каждые три-четыре недели. Это естественный физиологический процесс, но при нормальном состоянии он происходит незаметно.

Много крупных хлопьев появляется в случае, когда обновление кожи ускоряется в несколько раз. Одной из причин такого изменения становится активное размножение дрожжевых грибов.
Ольга Малахова
врач-дерматовенеролог, трихолог

Грибки почти всегда присутствуют на коже человека, но бурную деятельность развивают, когда начинается повышенная выработка кожного сала. Это в свою очередь часто происходит при резком увеличении в организме мужских половых гормонов.

"Именно поэтому перхоть чаще возникает у мужчин, а также у подростков в период полового созревания: когда уровень андрогена обычно резко повышается", – отметила дерматолог.

Спровоцировать нарушение микрофлоры кожи может также неправильный уход. Например, слишком агрессивное очищение или окрашивание волос.

Если сальные железы будут долгое время работать в повышенном режиме, а грибы активно расти и развиваться, дело может дойти до себорейного дерматита.

При себорее, кроме обильного отслоения частичек кожи, могут появиться очаги покраснения, жжение и зуд. В осложненных случаях себорейные проявления поражают кожу не только головы, но и любых участков тела, которые имеют волосяные фолликулы.
Ольга Малахова
врач-дерматовенеролог, трихолог

Для лечения перхоти используют шампуни и тоники с компонентами, которые уменьшают продукцию кожного сала, замедляют созревание клеток эпидермиса и подавляют патогенную микрофлору. В них обычно добавляют пиритион цинка, березовый деготь, салициловую кислоту, ихтиол, серу, а также эфирные масла чайного дерева, розмарина, лаванды и эвкалипта.

"Бывает так, что справиться с проблемой могут только противогрибковые шампуни. Но, прежде чем ими пользоваться, лучше посоветоваться с врачом. Дерматолог или трихолог осмотрят кожу головы, проведут трихоскопию (высокоточную диагностику) и смогут правильно подобрать дополнительное лечение", – отметила врач.

Важно также помнить, что перхоть и себорейный дерматит – это хронические, возвращающиеся состояния. Поэтому на протяжении длительного времени придется периодически повторять курсы поддерживающего лечения и использовать специальные шампуни.

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Свиридонова рассказала, что к выпадению волос могут привести гормональные нарушения. Причиной может стать гипотиреоз – нехватка гормонов щитовидной железы – или избыток мужских половых гормонов (андрогенов) как у мужчин, так и у женщин.

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Трошина Любовь

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