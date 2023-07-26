Трихолог рассказала, как правильно использовать шампуни от перхоти

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В случае появления перхоти одного шампуня может оказаться мало. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на трихолога Юлию Нагайцеву.

"Если мы говорим о перхоти, то одного шампуня будет мало. Идеально установить причину, подобрать комплексный уход, включая пилинг и антисебарийный лосьон", – сообщила эксперт.

Обычно шампуни от перхоти назначаются для последующего использования в течение 10–14 дней. При этом в некоторых случаях процесс избавления от перхоти может занять до месяца, пояснила Нагайцева.

Шампунь от перхоти специалист рекомендовала наносить на влажные волосы два раза. При втором нанесении пену на коже головы следует оставить на 2–3 минуты, а после смыть.

"Если у мужчин есть высыпания на бровях, бороде или на груди, данный шампунь также используется на коже", – добавила трихолог.

К причинам появления перхоти Нагайцева ранее отнесла неправильно подобранный шампунь. Перхоть, по ее словам, может появляться на голове при использовании бессульфатного шампуня. Выбрать подходящее средство для волос можно, обратившись к специалисту, отметила трихолог.



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