Трихолог рассказала, как ухаживать за волосами летом

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Летом мыть голову необходимо по мере загрязнения, предупредила дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева. Об этом сообщает News.ru.

"К своему основному шампуню можно добавить шампунь для ежедневного мытья. Если вы утром вымыли голову, а потом активно гуляли, занимались спортом, и вечером голова не свежая, а у вас какая-то встреча планируется, то можно еще раз помыть голову именно шампунем для ежедневного мытья", – рекомендовала она.

Эксперт посоветовала носить головные уборы, чтобы защитить кожу головы от солнца. Трихолог объяснила, что ожоги, полученные вследствие длительного пребывания под солнечными лучами, могут спровоцировать выпадение волос.

Она также напомнила о необходимости применять солнцезащитные средства, особенно, если планируется отпуск на юге. Кроме того, очень важно помыть голову после купания в море, подчеркнула Нагайцева. Можно не использовать шампунь, однако промывать волосы следует тщательно, добавила она.

Ранее трихолог Екатерина Денисова рассказала, что секущиеся волосы могут появиться из-за неправильного ухода, воздействия солнечных лучей и ограничений в питании. При этом спровоцировать сечение кончиков может регулярное использование красителей с высокопроцентными окислителями. Кроме того, к ломкости и сухости волос приводит использование термоприборов, предупредила эксперт.

