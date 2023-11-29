Трихолог назвала главные причины выпадения волос

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Одни из главных причин выпадения волос – генетическая предрасположенность и гормональное влияние. Об этом заявила врач – косметолог-трихолог Эльвира Дорош, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, каждый человек сталкивается с выпадением волос. Это естественный процесс до тех пор, пока он не станет регулярным, сказала врач.

Она отметила, что около 90% всех случаев объясняются генетической предрасположенностью и гормональным влиянием. Большое количество андрогенов негативно влияет на волосяные фолликулы, чаще наблюдается поредение в лобной и теменной зоне. Постепенно потеря волос может распространяться на всю поверхность головы, при этом волосы на теле остаются как раньше, добавила эксперт.

Кроме генетики и гормонов, еще одна причина выпадения волос – стресс, продолжила Дорош. Стрессовые состояния приводят к спазму мелких сосудов, что впоследствии вызывает нарушение кровоснабжения. Из-за дефицита питания и кислорода волосяные фолликулы замедляют процесс роста волос, также волос постепенно истончается, обламывается и выпадает, рассказала трихолог.

К такому же эффекту могут привести неправильное и неполноценное питание, голодание и дефицит витаминов и минералов, предупредила она. Другие часто встречающиеся причины выпадения волос – тяжелые острые или хронически протекающие инфекции, травмы кожи головы, прием некоторых лекарств, дегенеративные процессы и экологические факторы, добавила эксперт.

Она посоветовала при выпадении волос обратиться к специалисту для проведения обследования. Сейчас у врачей есть разные терапевтические и хирургические методы, позволяющие сохранить оставшиеся волосы и стимулировать рост новых, заключила Дорош.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева заявила, что мытье головы раз в месяц может привести к гнойничковым поражениям кожи и выпадению волос.

По ее словам, как только начинают скапливаться излишки себума, выделений потовых желез, то появляется питательная среда для патогенных бактерий. Это может привести к воспалительным заболеваниям, которые потом, возможно, придется лечить при помощи антибиотиков, предупредила врач.

"Доктор 24": выпадение волос