Врач Малиновская: селедка, соленые огурцы и квашеная капуста спасут от болезней зимой

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Соленые огурцы, селедка и квашеная капуста помогут защититься от болезней зимой. Об этом в беседе с News.ru рассказала физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская.

Как отметила врач, главной ценностью селедки являются содержащиеся в ней жирные кислоты омега-3. Именно они помогают укрепить иммунитет, нервную и сердечно-сосудистую системы. Кроме того, утверждает Малиновская, селедка поможет нормализовать работу мозга и улучшить зрение.

"Еще в селедке содержатся витамины А, Е, D и арахидоновая кислота, без которой трудно повышать выносливость и силу мышц. Следующий простой и полезный продукт – квашеная капуста. За счет ферментирования такая капуста прекрасно усваивается организмом", – сказала Малиновская, добавив, что благодаря бактериям в квашеной капусте подавляется вредная микрофлора кишечника.

Также стоит употреблять соленые огурцы, так как они сохраняют всю пользу свежего продукта. Они не калорийны и на их переваривание уходит минимум энергии, пояснила врач.

"Достаточно одного ломтика соленого огурца, чтобы запустить выделение желудочного сока для лучшего переваривания пищи, способствуя укреплению иммунитета", – заключила Малиновская.

Ранее россиянам назвали лучшие продукты для восстановления печени. Так, необходимо снизить нагрузку на орган, перейдя на легко перевариваемые и усвояемые продукты. От жирной, жареной пищи и алкоголя следует отказаться.

Продолжительность диеты зависит от того, каким заболеванием печени страдает человек. К примеру, инфекционным, аутоиммунным, онкологическим. Срок диеты определяет врач.