Сваха Сябитова: женщины любят мужчин с бойцовскими качествами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Женщины любят мужчин с бойцовскими качествами, которые выглядят состоятельно и являются таковыми, рассказала сваха и телеведущая Роза Сябитова в беседе с Москвой 24 в Международный день подкаблучника, 6 августа.

По ее словам, во все времена женский пол проявлял особый интерес к мужчинам, которые готовы зарабатывать, брать на себя ответственность, защищать и оберегать возлюбленную.

"Что касается разговора о подкаблучниках, если мужчина отказывается от встречи с друзьями, потому что они с женой уже договорились о своих планах, то ничего вне нормы отношений в этом нет", – обратила внимание сваха.

Такое поведение, по мнению телеведущей, говорит об уважении, которое мужчина испытывает к своей женщине. В качестве примера она привела ситуацию, когда пара устанавливает определенные ограничения. Поэтому, когда жена куда-то не отпускает мужа, он выбирает именно данную форму отказа друзьям.

"Такой мужчина уважает мнение своей жены, не хочет ее обижать. Что здесь такого? Наоборот, мне это говорит о том, что хорошая семья, договорились, не хотят расстраивать друг друга", – заключила Сябитова.

Ранее сваха говорила, что россиянки – лучшие в мире женщины, потому как они хорошие хозяйки, воспитаны и понимают ценность мужчины. Также она обратила внимание на красоту русских девушек. По ее словам, весь мир признает, что россиянки за границей всегда выделяются на фоне других.