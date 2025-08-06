Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 11:34

Общество
Главная / Новости /

Сваха Сябитова: женщины любят мужчин с бойцовскими качествами

Сваха Сябитова рассказала, каких мужчин любят женщины

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Женщины любят мужчин с бойцовскими качествами, которые выглядят состоятельно и являются таковыми, рассказала сваха и телеведущая Роза Сябитова в беседе с Москвой 24 в Международный день подкаблучника, 6 августа.

По ее словам, во все времена женский пол проявлял особый интерес к мужчинам, которые готовы зарабатывать, брать на себя ответственность, защищать и оберегать возлюбленную.

"Что касается разговора о подкаблучниках, если мужчина отказывается от встречи с друзьями, потому что они с женой уже договорились о своих планах, то ничего вне нормы отношений в этом нет", – обратила внимание сваха.

Такое поведение, по мнению телеведущей, говорит об уважении, которое мужчина испытывает к своей женщине. В качестве примера она привела ситуацию, когда пара устанавливает определенные ограничения. Поэтому, когда жена куда-то не отпускает мужа, он выбирает именно данную форму отказа друзьям.

"Такой мужчина уважает мнение своей жены, не хочет ее обижать. Что здесь такого? Наоборот, мне это говорит о том, что хорошая семья, договорились, не хотят расстраивать друг друга", – заключила Сябитова.

Ранее сваха говорила, что россиянки – лучшие в мире женщины, потому как они хорошие хозяйки, воспитаны и понимают ценность мужчины. Также она обратила внимание на красоту русских девушек. По ее словам, весь мир признает, что россиянки за границей всегда выделяются на фоне других.

Читайте также


обществоэксклюзив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика