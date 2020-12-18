Москвичам рассказали, как умные технологии помогают в пандемию

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столица является лидером по внедрению новых технологий в здравоохранение и другие сферы жизни. Пандемия COVID-19 только ускорила эти процессы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что медики создали кулькулятор пневмоний , который представляет собой нейронную сеть, помогающую врачам оценивать степень поражения легких.
Другие московские цифровые проекты в этом году также оказались эффективным средством борьбы с коронавирусом. За них город получил премию Рунета в номинации "Технологии vs коронавирус".
Одним из самых популярных сервисов у москвичей является электронная медкарта, доступ к которой был открыт для горожан в январе текущего года. Медицинским работникам электронная карта упростила процедуру сбора анамнеза.
За здоровьем горожан с коронавирусом, которые проходят лечение дома, врачи следят из телемедицинского центра. Его сотрудники звонят пациентам по видеосвязи или по телефону, оценивают состояние, дают рекомендации, а также могут скорректировать лечение.
Кроме того, в систему городского здравоохранения начали внедрять проекты на базе технологий искусственного интеллекта.
Нововведением стал КТ-калькулятор, который используется для того, чтобы оценить степень поражения легких. В систему вводят данные о результатах анализа крови, уровне сатурации и общую информацию. Затем система сравнивает данные с тысячами других результатов и прогнозирует тяжесть пневмонии у пациента.
В период пандемии горожане активно пользовались порталом mos.ru, на котором открыт доступ более чем к 370 услугам и сервисам. Также популярными являются услуги и сервисы в приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".
В столице заработал и общегородской контакт-центр, операторы которого принимают звонки 24 часа в сутки и без выходных.
15 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России. Он отметил, что к принятию препарата подготовились во всех субъектах РФ. Мурашко подчеркнул, что по всей стране развернули 89 медицинских организаций, принимающих оптовые партии вакцины для дальнейшего распространения.
Москвичам рассказали о правилах успешной вакцинации
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