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Наука

14:55

Ученые выявили в мире около 4 тысяч мутаций коронавируса

наука

Фото: AP/Daniel Cole

Британские ученые выявили в мире около 4 тысяч мутаций коронавируса, сообщает RT со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения Великобритании Надима Захави.

"Чтобы убедиться к готовности к любому варианту, все производители – Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca и другие – изучают, как они могут улучшить свою вакцину. Во всем мире сейчас существует около 4 тысяч вариантов COVID-19", – сказал он.

Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%.

При этом отмечалось, что препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий The Lancet.

Количество случаев COVID-19 в мире приближается к 105 млн

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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