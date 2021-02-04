Еще 5 324 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице выздоровели еще 5 324 пациента после прохождения лечения от COVID-19. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По данным Оперштаба, число людей, которые вылечились от коронавирусной инфекции, достигло 835 168.

Также в ведомстве уточнили, что в городе выявили 2 095 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки в больницы доставлены 908 человек. В Москве скончались 67 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония", у которых был положительный тест на COVID-19.

В России за последние сутки выявлено 16 714 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений заболевание было выявлено у 1 704 (10,2%) пациентов.