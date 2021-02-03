Московские врачи вылечили от коронавируса почти 830 тысяч человек

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице от коронавируса вылечили еще 5 221 пациента, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Всего число людей, выздоровевших после прохождения лечения от инфекции, увеличилось до 829 844.

За сутки в городе выявили 1 545 новых случаев COVID-19. Госпитализировали за последние 24 часа 846 человек. Скончались в Москве 65 пациентов с коронавирусом.

В России за последние сутки выявили 16 474 новых случая коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 3 901 204 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции.

Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва – 0,03%, Республике Алтай, Псковской области – 0,1%, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Магаданской области, Республике Хакасия, Чеченской Республике – 0,2%.

За последние сутки подтвердили 526 смертей, за весь период по стране умерли 74 684 человека. За минувшие 24 часа вылечились 24 822 человека, за весь период по стране – 3 365 367.