В России за сутки выявили 16 474 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки выявили 16 474 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них клинических проявлений болезни не было у 1 748 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1 916. В Москве их 1 545, в Московской области – 773, в Нижегородской области – 477, в Воронежской области – 369, в Ростовской области – 366, в Свердловской области – 334, в Самарской области – 301, в Красноярском крае – 299, в Вологодской области – 280, в Пермском крае – 279, в Челябинской области – 275, в Хабаровском крае – 265, в Иркутской области – 261, в Саратовской области – 242.

В РФ зарегистрировано 3 901 204 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва – 0,03%, Республике Алтай, Псковской области – 0,1%, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Магаданской области, Республике Хакасия, Чеченской Республике – 0,2%.

За последние сутки подтвердили 526 смертей, за весь период по стране умерли 74 684 человека. За минувшие 24 часа вылечились 24 822 человека, за весь период по стране – 3 365 367.

В мире за прошедшую неделю из-за COVID-19 умерли свыше 96 тысяч человек. Эта цифра стала рекордной с начала пандемии.

При этом специалисты подчеркивают, что заболеваемость коронавирусом снижается третью неделю подряд: на прошлой неделе зафиксировали порядка 3,7 миллиона новых случаев, что на 13% меньше, чем за предыдущие семь дней.