ВОЗ сообщила о новом антирекорде смертности из-за COVID-19 за неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В мире за прошедшую неделю из-за COVID-19 умерли свыше 96 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень ВОЗ.
Как отмечается, эта цифра стала рекордной с начала пандемии.
При этом специалисты подчеркивают, что заболеваемость коронавирусом снижается третью неделю подряд: на прошлой неделе зафиксировали порядка 3,7 миллиона новых случаев, что на 13% меньше, чем за предыдущие семь дней.
Согласно данным организации, с 25 по 31 января в мире были зарегистрированы 96 364 смерти, причиной которых стал COVID-19, неделей ранее зафиксировали 95 991 летальный исход.
За прошедшие семь дней было выявлено 3 686 110 новых заразившихся, за период с 18 по 24 января было зафиксировано 4 104 947 случаев.
По данным на 31 января, в мире с начала пандемии было зафиксировано более 102 миллионов заразившихся и свыше 2,2 миллиона умерших.
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал, что коронавирус может стать системным заболеванием. Он отметил, что в мире существуют подобные примеры, когда болезни становились эндемическими, системными.
Эксперт указал, что коронавирус обладает характеристиками, которые усложняют процесс его ликвидации. В частности, это то, что инфекция распространена практически во всех странах мира. По его словам, остановить распространение коронавируса можно только с помощью всеобщей вакцинации населения.
В мире выявили более 100 миллионов случаев COVID-19
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