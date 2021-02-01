Глава ВОЗ назвал признак того, что коронавирус можно контролировать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса можно контролировать.

"Третью неделю подряд снижается количество новых случаев COVID-19 по всему миру. На глобальном уровне это обнадеживающая новость. Она говорит о том, что вирус можно контролировать, даже с появлением новых вариантов", – приводит его слова РИА Новости.

Глава ВОЗ отметил, что тенденция на снижение активности распространения коронавируса указывает на то, что меры в области общественного здравоохранения были целесообразны. Вместе с тем Гебрейесус признал, что пока остается много стран, где число случаев COVID-19 все-таки растет.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико ранее предположил, что COVID-19 потенциально является пятым коронавирусом из числа сезонных респираторных инфекций. По мнению эксперта, коронавирус этого типа останется с человечеством на постоянной основе.

