Центр им. Чумакова подаст в ВОЗ заявку на преквалификацию вакцины от COVID-19

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Центр имени Чумакова планирует направить во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) документы для преквалификации своей вакцины от коронавируса и других препаратов, сообщил глава центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Он напомнил, что все документы для регистрации вакцины в России уже поданы в Минздрав. Ожидается, что регистрация будет подтверждена к середине февраля.

"После этого мы планируем подать пакет документов в ВОЗ для прохождения так называемой процедуры преквалификации лекарственных средств, чтобы получить оценку качества, безопасности и эффективности нашего препарата. Собственно, это откроет широкую дорогу нашей вакцине на глобальный мировой рынок", – передает ТАСС слова Ишмухаметова.

Уточняется, что преквалификация лекарственных препаратов по программе ВОЗ приводит их в соответствие мировым стандартам качества, эффективности и безопасности.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что третья российская вакцина от коронавируса в ближайший месяц поступит в гражданский оборот.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что первую партию вакцины Центра имени Чумакова выпустят в объеме 100 тысяч доз.