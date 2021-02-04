Более 103,2 млн тестов на коронавирус провели в России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России провели более 103,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал "стопкоронавирус.рф".

"За сутки проведено 382 тысячи тестов на наличие COVID-19", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что по состоянию на 4 февраля под медицинским наблюдением в целом по России остаются 626 275 человек.

В Роспотребнадзоре накануне заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в ряде регионов РФ. Среди названных 19 субъектов есть и Москва. По словам заместителя директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонины Плоскиревой, более чем в 60 регионах эпидситуация стабилизируется.