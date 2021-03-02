Подмосковные врачи спасли пациента с 90% поражением легких из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врачи подмосковной больницы спасли пациента с подтвержденным COVID-19 и поражением 90% легких. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

"В Домодедовскую центральную городскую больницу поступил 56-летний пациент с тяжелым воспалением легких и подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Во время диагностики у пациента определили четвертую степень поражения легких – поражено было 90% легочной ткани", – говорится в сообщении.

Как уточняется, мужчина провел в медучреждении 98 дней. Сейчас он выписан из больницы на амбулаторное лечение и наблюдение врача по месту жительства.

Ранее сообщалось, что в столице врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли женщину с 100% поражением легких из-за коронавирусной инфекции. Специалистам понадобилось почти три недели на стабилизацию состояния и перевод женщины из реанимации в палату. При этом во время основной терапии она проходила лечение с помощью гипербарической оксигенации. Возле кровати пациентки постоянно дежурили врачи, оказывающие в том числе моральную помощь.

