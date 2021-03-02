Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пользователи портала госуслуг, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить результаты вакцинации и тестов на антитела в режиме онлайн, сообщает РИА Новости.
Все результаты будут отображаться в личном кабинете на портале или в мобильном приложении госуслуг.
На портале проектов нормативных актов уже опубликован соответствующий проект постановления, подготовленный Минцифры РФ.
Согласно проекту, при сдаче анализов или тестов на коронавирус каждый желающий может подписать согласие на передачу результатов в специальный референс-центр, который позже обеспечит ими Роспотребнадзор, а оттуда эти сведения попадут в "Госуслуги".
Проверка подлинности информации о результатах будет осуществляться с помощью специального QR-кода.
Ранее на портале госуслуг запустили специализированную форму записи на вакцинацию от коронавируса для жителей всех субъектов РФ. С 18 до 31 января услуга работала в тестовом режиме, но тем не менее она исправно выполняла свою функцию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: