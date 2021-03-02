Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пользователи портала госуслуг, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить результаты вакцинации и тестов на антитела в режиме онлайн, сообщает РИА Новости.

Все результаты будут отображаться в личном кабинете на портале или в мобильном приложении госуслуг.

На портале проектов нормативных актов уже опубликован соответствующий проект постановления, подготовленный Минцифры РФ.

Согласно проекту, при сдаче анализов или тестов на коронавирус каждый желающий может подписать согласие на передачу результатов в специальный референс-центр, который позже обеспечит ими Роспотребнадзор, а оттуда эти сведения попадут в "Госуслуги".

Проверка подлинности информации о результатах будет осуществляться с помощью специального QR-кода.

Ранее на портале госуслуг запустили специализированную форму записи на вакцинацию от коронавируса для жителей всех субъектов РФ. С 18 до 31 января услуга работала в тестовом режиме, но тем не менее она исправно выполняла свою функцию.