Данные о пациентах частных клиник будут храниться на портале госуслуг

Записаться на прием в частную клинику можно будет через портал госуслуг. При этом данные о клиентах частных медучреждений будут храниться на портале.

По мнению экспертов, это поможет повысить эффективность лечения. Врачи частных клиник смогут увидеть более полную информацию о здоровье посетителей.

Всего на портале госуслуг зарегистрированы 130 миллионов пользователей. 75 миллионов имеют подтвержденную запись, с которой можно пользоваться всеми услугами портала, включая запись ко врачу. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.