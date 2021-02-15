Названы регионы России с самым высоким качеством жизни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили рейтинг регионов по качеству жизни за 2020 год.
Исследование, которое подготовили эксперты РИА Новости, строится на основе комплексного анализа 70 показателей, фиксирующих условия жизни и ситуацию в социальной сфере.
В регионах-лидерах высоко развита инфраструктура и экономика. Также они обладают высоким потенциалом дальнейшего развития, отмечают аналитики.
В первую десятку входят Татарстан, Югра, Краснодарский край, Белгородская, Воронежская, Ленинградская, Липецкая и Калининградская области.
Регионы из ТОП-10 характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40 процентов суммарного валового регионального продукта (ВРП).
Последние места в списке занимают Алтай, Бурятия, Тува, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Курганская и Еврейская автономная области, а также Забайкальский край.
Общими факторами, влияющими на состав аутсайдеров, являются невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы.
Ранее опрос "Социальное самочувствие россиян", который провела "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), показал, что Москва является лучшим городом России для работы, учебы и отдыха.
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