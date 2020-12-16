Москва стала лучшим городом России для работы, учебы и отдыха

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва является наиболее привлекательной для своих жителей по сравнению с другими городами России, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Специалисты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) провели опрос "Социальное самочувствие россиян", в котором приняли участие граждане от 15 до 72 лет из 59 российских регионов. В результате стало известно, что 60% горожан против 33% в целом по стране считают, что найти хорошую работу проще именно в столице.

"Мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить горожан всем необходимым для комфортной жизни и развития талантов. Один из наших приоритетов – это активное трудоустройство и, особенно сейчас, быстрое возвращение людей на рынок труда, а также качественное и доступное образование", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с начала осени удалось трудоустроить 85 тысяч сотрудников-соискателей. Ракова уточнила, что количество вакансий увеличилось в 2,5 раза и составляет более 260 тысяч.

Заммэра также уточнила, что для властей важно и создание качественных условий для получения образования. По ее словам, 71% участников опроса считает, что в столице можно получить хорошее образование, и около 61% опрошенных уверены, что столица является лучшим местом для разнообразного отдыха.

В сентябре Москва заняла первое место в рейтинге образовательных организаций WorldSkills Russia. В топ-100 учебных заведений вошли 39 колледжей и один университет. По словам Раковой, результаты подтверждают высокое качество столичного профессионального образования.

