Москва победила в двух номинациях европейского этапа World Travel Awards

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва победила в номинации "Лучшее туристское направление в Европе. Город" и номинации "Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе" в региональном европейском этапе международной туристической премии World Travel Awards 2020. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"Теперь ждем финал туристического "Оскара" – так называют премию World Travel Awards. На общемировом этапе Москва представлена сразу в семи номинациях. В прошлом году мы победили как "Лучшее туристское направление", обойдя многие мировые столицы", – написал Собянин на своей странице в Instagram.
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Друзья, поздравляю всех с победой Москвы на европейском этапе премии @worldtravelawards 2020! Наш город выиграл в ключевых номинациях: "Лучшее туристское направление в Европе. Город" и "Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе". Теперь ждем финал туристического "Оскара" - так называют премию World Travel Awards. На общемировом этапе Москва представлена сразу в семи номинациях. В прошлом году мы победили как "Лучшее туристское направление", обойдя многие мировые столицы. Победителей объявят 27 ноября, онлайн-церемония пройдет у нас в Москве. #WTA2020 #worldtravelawards #лучшийгородземли
Публикация от Сергей Собянин (@mossobyanin)
В финале премии российская столица номинирована сразу в семи номинациях: "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее направление для сити-брейка", "Лучшее туристское направление. Город", "Лучшее культурное направление. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма", "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия" и "Лучшее направление для спортивного туризма".
Победителей объявят 27 ноября.
В 2019 году столицу по итогам World Travel Awards признали лучшим туристическим направлением мира в категории "Город".
Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в индустрии.
Ранее презентацию туристического потенциала столицы высоко оценили на специализированной выставке IBTM World в Барселоне. Стенд, на котором было представлено 15 компаний из сферы делового туризма и организации мероприятий, был организован усилиями столичного комитета по туризму.
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