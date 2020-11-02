Москва победила в двух номинациях европейского этапа World Travel Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва победила в номинации "Лучшее туристское направление в Европе. Город" и номинации "Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе" в региональном европейском этапе международной туристической премии World Travel Awards 2020. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Теперь ждем финал туристического "Оскара" – так называют премию World Travel Awards. На общемировом этапе Москва представлена сразу в семи номинациях. В прошлом году мы победили как "Лучшее туристское направление", обойдя многие мировые столицы", – написал Собянин на своей странице в Instagram.

В финале премии российская столица номинирована сразу в семи номинациях: "Лучшее направление в сфере делового туризма", "Лучшее направление для сити-брейка", "Лучшее туристское направление. Город", "Лучшее культурное направление. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма", "Лучшее туристское направление для изучения исторического наследия" и "Лучшее направление для спортивного туризма".

Победителей объявят 27 ноября.

В 2019 году столицу по итогам World Travel Awards признали лучшим туристическим направлением мира в категории "Город".

Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в индустрии.

Ранее презентацию туристического потенциала столицы высоко оценили на специализированной выставке IBTM World в Барселоне. Стенд, на котором было представлено 15 компаний из сферы делового туризма и организации мероприятий, был организован усилиями столичного комитета по туризму.