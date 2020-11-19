Москвичи взяли 10 наград "Best of Nations" на международном чемпионате профмастерства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи стали обладателями 10 наград на прошедшем международном чемпионате профмастерства BRICS Future Skills Challengе, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в чемпионате участвовали в очно-дистанционном формате более тысячи конкурсантов от 16 до 35 лет.

"Молодые профессионалы" наглядно показал качество и масштабность столичной системы профессионального образования, а также важность и незаменимость перспективных прикладных навыков и технологий. Мы очень рады, что международный чемпионат профмастерства прошел в этот раз в Москве, и мы можем использовать весь опыт применения дистанционных технологий для проведения такого рода мероприятий. Наши конкурсанты показали достойный результат, став победителями в 10 из 19 компетенций", – сказала Ракова.

Заммэра рассказала, что организатором соревновательных площадок в России стала Москва. Участники соревновались на площадках в своих странах. Эксперты следили за ходом состязаний из центров управления соревнованиями.

Ранее сообщалось, что Всероссийские отборочные соревнования WorldSkills Russia 2020 проходили с 1 по 20 августа.

Москвичи соревновались за право участия в национальном финале по 18 компетенциям, таким как "Веб-дизайн и разработка", "Ветеринария", "Геодезия", "Дошкольное воспитание", "Изготовление прототипов", "Медицинский и социальный уход", "Парикмахерское искусство", "Поварское дело", "Предпринимательство", "Преподавание в младших классах", "Сварочные технологии", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Технологии моды", "Туризм", "Управление локомотивом", "Физическая культура, спорт и фитнес", "Электромонтаж" и "Электроника".

