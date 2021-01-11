Эксперты объяснили, как защитить россиян от "британского" штамма коронавируса

В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении первого случая "британского" штамма коронавируса в России. Его носителем оказался россиянин, который вернулся на родину из Великобритании. В конце прошлого года в Соединенном Королевстве обнаружили более заразную мутацию коронавируса. Выясняем, насколько "британский" штамм опасен и как не допустить его распространения в России.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что в России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса. По ее словам, в РФ из Великобритании с конца ноября прилетели 32 человека, зараженные SARS-CoV-2. Из них только у одного был диагностирован новый штамм. Заразившийся россиянин вернулся на родину еще в конце прошлого года, причем болезнь протекала без симптомов. Сейчас он уже "не выделяет этот вирус", уточнила Попова.





Анна Попова глава Роспотребнадзора РФ Мы уже к концу прошедшего года увидели, что у нас есть вариант того самого штамма Великобритании, который сегодня вызывает столько тревог.

Она пояснила, что существующие в России ПЦР-тесты способны выявлять "британский" штамм, как и любой другой. Кроме того, российские вакцины "абсолютно точно защищают от этого вируса", подчеркнула глава Роспотребнадзора. Попова добавила, что новый штамм является более заразным. Однако это не делает вирус опаснее прежнего. Также его мутация не усугубляет течение COVID-19. На данный момент изучением "британского" штамма занимается научный центр "Вектор".

В свою очередь, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России, вероятно, тоже существует свой собственный уникальный штамм коронавируса, который пока не был обнаружен. По словам специалиста, этого до сих пор не произошло, так как в стране определяют гораздо меньшее количество образцов вирусов, чем в Великобритании.

"Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный, "российский" штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм", – отметил Гинцбург.

О новой мутации коронавируса в Великобритании стало известно в декабре прошлого года. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил , что она на 70% заразнее первоначального варианта. Британский "мутант", по данным ВОЗ, уже выявлен в 40 государствах, среди которых Япония Вьетнам , Канада, Турция и несколько европейских стран Россия, как и многие другие страны, из-за распространения нового штамма по 12 января 2021 года приостановила авиасообщение с Великобританией. Тем временем в Соединенном Королевстве с 5 января объявили третий национальный локдаун из-за COVID-19.



В России обнаружен первый случай "британского" штамма коронавируса

Мутация против вакцинации

На данный момент известно только то, что "британский" штамм коронавируса более заразный, рассказал Москве 24 ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев. По его словам, пока рано говорить, что вместе с тем он еще и опаснее первоначального варианта.

"Во сколько раз больше вероятность заразиться, пока сказать сложно. В Британии не видно существенного увеличения смертности при большом количестве зараженных, поэтому вирус, похоже, не тяжелее остальных вариантов", – подчеркнул он.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Обычно вирусы эволюционируют в сторону ослабления симптомов, так как ему проще распространяться: если человек себя не очень плохо чувствует, то он больше передвигается и меньше соблюдает противоэпидемические меры.

Вирусолог пояснил, что главной защитой против "британского" штамма остаются прежние меры: ношение масок, соблюдение безопасного расстояния и вакцинация.

"Сейчас в разных странах стартовала кампания по вакцинированию. Я очень надеюсь, что она будет успешна и через полгода опасность будет гораздо меньше", – отметил Скулачев.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При этом специалист считает, что открытие авиасообщения между Великобританией и Россией не сильно изменит картину, так как мутация вируса распространилась уже и в других странах.

"Я не думаю, что мы сможем полностью уберечься от него, потому что закрывать границы наглухо никто не собирается. Эпидемия у нас сейчас на пике, и это не добавляет спокойствия. Конечно же, нужно обязательное тестирование для прибывающих из-за рубежа, чтобы котел, в котором варятся разные штаммы, уменьшить или разделить на отдельные кастрюли. У нас внутри страны тоже большое количество людей болеет и вирус также эволюционирует, поэтому что-то похожее могло появиться и в России", – заключил он.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с Москвой 24 согласился, что пока ничего страшного не происходит.

"Сейчас нет оснований считать, что этот штамм чем-то особенно отличается от тех, которые были, ведь эти мутации не меняют коренным образом свойства самого вируса. Это никак не повлияет ни на эффективность вакцинации, ни на лекарства, которые разрабатываются", – пояснил он.





Виталий Зверев научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Быстрое распространение может быть связано с тем, что Англия – одна из тех стран, которая запоздала с теми мерами, которые нужно было принимать для борьбы с пандемией. Пока нет точных данных, что он вытесняет предыдущий штамм, просто параллельно существует.

В свою очередь, доктор биологических наук Алексей Аграновский уверен, что опасность "британского" штамма заключается именно в том, с какой скоростью он передается. По словам специалиста, в России распространение этой мутации зависит от того, какие у пациента были контакты.