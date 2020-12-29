Эксперты рассказали, можно ли победить новые мутации коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предположил, что человечество в 2021 году столкнется с новыми вызовами, связанными, в частности, с мутацией коронавируса. В ряде стран специалисты уже выявили ранее неизвестные штаммы опаснее предыдущих. Рассказываем, где обнаружили новых "мутантов" и как с ними бороться.



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

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На брифинге в Женеве Гебрейесус заявил, что для противостояния новым штаммам SARS-CoV-2 мировое сообщество в буквальном смысле должно объединиться. Глава ВОЗ призвал государства оперативно делиться с организацией и другими странами эпидемиологической информацией и сведениями о мутациях коронавируса.





Тедрос Аданом Гебрейесус глава ВОЗ В настоящее время мы плотно работаем с учеными по всему миру, чтобы лучше понять любые изменения вируса, а также то, каким образом эти изменения сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание.

Ранее Гебрейесус сделал еще одно громкое заявление. По словам главы ВОЗ, мир должен готовиться к новым пандемиям, а эпидемии являются жизненной реальностью. Воздействие коронавируса на планету, подчеркнул он, вышло за пределы самой болезни. Оно имеет далеко идущие последствия для общества и экономики.

В самой Всемирной организации здравоохранения продолжают следить за новыми штаммами коронавируса, заявила глава технической организации подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Мутации продолжаются, мутация – это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения их передачи", – отметила она.

С новыми мутациями мир столкнулся под конец 2020 года. Неизвестный штамм ученые нашли в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Сообщается, что он способен считывать реакцию иммунной системы человека. Мутацию выявили и на территории Великобритании. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, этот вариант коронавируса на 70% заразнее первоначального. "Мутант", по данным ВОЗ, уже выявлен как минимум в 8 европейских странах, среди которых Дания и Нидерланды.

"Британский" штамм коронавируса нашли также в Финляндии в районе Кюменлааксо, который находится на границе с российским Выборгом. Местные СМИ сообщают, что первый носитель выявлен 24–25 декабря во время рождественских праздников. Прибыл заразившийся из той же Великобритании.

Однако российские границы "мутант" пока не перешагнул. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России новый штамм коронавируса не представлен.





Александр Горелов замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент "английская" мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несет ничего глобального и страшного.

Ранее Россия приняла решение приостановить авиасообщение с Великобританией, чтобы не допустить проникновения нового штамма коронавируса в страну. Ограничения действуют до 12 января включительно.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Мутанты" победимы?

Все вирусы мутируют, однако COVID-19 делает это не так быстро, как многие другие, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев. По его словам, этот фактор дает нам очень серьезные шансы на победу над болезнью.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Этот год показал, что реальная надежда на борьбу с коронавирусом – это вакцинация. Соответственно, нам угрожают те мутации, которые смогут преодолеть иммунную защиту у переболевших людей или провакцинировавшихся. При той скорости мутации, которая есть у коронавируса, это не очень большая опасность.

"На какое-то время вакцины будут работать. Какое – это непонятно, но речь идет скорее о годе или нескольких годах. И я надеюсь, что за это время эпидемию удастся прекратить. Тогда надо просто аккуратно следить за недобитыми остатками противника. Если продолжать внимательно относиться к этой угрозе, наверное, с этим можно справиться", – заявил Скулачев, добавив, что высказывает исключительно свои предположения на этот счет.

Даже если вакцины, которые вышли в массовое применение, окажутся неэффективными к новым штаммам, на подходе в 2021 году еще с десяток новых препаратов, отметил собеседник Москвы 24.

"Если вирусу все же удастся извернуться и уйти от иммунной защиты, в течение 2020 года отработаны методы очень быстрого изготовления вакцин. Можно будет взять имеющуюся вакцину, слегка модифицировать без долгих испытаний и тем самым победить новый штамм. Такая же схема применяется, например, с вирусом гриппа, с которым вакцинация идет каждый год под новый штамм. Все это будет занимать месяц, может, чуть больше", – рассказал вирусолог.

Врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 заявил, что контролировать появление новых штаммов пока невозможно, наука делать это еще не научилась. В настоящее время это спонтанный процесс, который заложен в основной генетике коронавируса.





Владимир Болибок врач – иммунолог-аллерголог Мутации коронавируса из-за его индивидуальных свойств будут появляться постоянно, и некоторые из них будут менять его свойства, приводить к новым состояниям, в том числе опасным для здоровья. Контролировать их распространение мы тоже пока не научились, тот же "британский" штамм уже фактически распространился по всей Европе. Собственно, в Россию ведь тоже попал не штамм из Китая, а его итальянская модификация.

"При этом причин для особо сильного беспокойства с точки зрения дальнейшего распространения пандемии новые штаммы не вызывают. Ко всем из них имеется так называемый перекрестный иммунитет, то есть иммунитет против одного штамма защищает от развития тяжелых форм заболевания из-за другого штамма", – заявил эксперт.

По словам специалиста, и у переболевших, и у провакцинировавшихся в организме будет достаточно большой спектр антител, которые смогут распознавать различные разновидности коронавируса.

"Пока все говорит о том, что с этой пандемией мы будем жить достаточно долго. Но есть тенденция к тому, что в России и других развитых странах наметилось плато по заболеваемости коронавирусом и развивается постепенно прослойка людей с коллективным иммунитетом. И к весне все может пойти на спад", – считает врач.

Все службы развитых стран заняты тем, что мониторят появление мутаций коронавируса, которые могут привести к изменениям его свойств, чтобы установить их вовремя, отметил эксперт. Врач напомнил, что Роспотребнадзор отчитывался о выявленных только в России почти 1,5 тысячи мутаций за время пандемии.

"Но они не приводили к радикальным изменениям свойств коронавируса. А во всем мире мутаций насчитали тысяч за 20. Штаммы, которые дают преимущество в выживании вируса, закрепляются и распространяются дальше, остальные же просто затухают", – объясняет собеседник Москвы 24.

Скорее всего, коронавирус в итоге перейдет в разряд сезонных инфекций, считает специалист. И возвращаться в нашу жизнь он будет в простудный осенне-зимний сезон. Отслеживать новые штаммы SARS-CoV-2 должна ВОЗ, а запреты и ограничения в случае возникновения угрозы необходимо приводить в действие практически немедленно, отметил иммунолог-аллерголог.

Ситуацию также должно облегчить введение международного паспорта здоровья, в котором будет информация о введении человеку вакцины или наличии антител. Это позволит предотвратить распространение известных и новых штаммов коронавируса в другие страны, резюмировал врач.

