В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в РФ "британского" штамма коронавируса

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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил об отсутствии нового "британского" штамма коронавируса в России. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1"

"В РФ 111 лабораторий Роспотребнадзора следят за циркуляцией вируса в нашей стране, и с уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но, если она появится, она не несет ничего глобального и страшного", – сказал Горелов.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. Предположительно, его источником стала юго-восточная Англия.

Подобная мутация коронавируса была также зафиксирована в Дании, Нидерландах и Австралии. В связи с этим некоторые страны Европы ограничили или полностью закрыли въезд граждан Великобритании на свою территорию.

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил об эффективности вакцин против нового штамма коронавируса. По мнению специалиста, изменения в геноме вируса не затронули его антигенную структуру.