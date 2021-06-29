В Крыму могут ввести бонусную систему для привившихся туристов

В Крыму обсуждают возможность ввести систему бонусов и скидок для привитых туристов. Речь идет об оплате отдыха в гостиницах и пансионатах. Говорят, что программу распространят и на сезон следующего года.

Отели в Сочи и так начали снижать стоимость размещения, связано это с новыми ограничениями в Краснодарском крае. Скоро без прививки отдохнуть там не получится. Продажи туров упали в 2–3 раза. Несмотря на это, народу в столичных аэропортах по-прежнему очень много. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.