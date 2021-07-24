Минздрав назвал самые здоровые регионы России

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Минздрав России выяснил, что самые здоровые люди в России живут в Чечне, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, сообщает РИА Новости.

Там зарегистрировано меньше всего заболеваний из расчета на 100 тысяч населения. В частности, в Чеченской Республике зафиксировали 94 093,8, заболеваний, в КБР – 97 708,8, Еврейской автономной области – 106 049,1.

Самыми нездоровыми регионами стали Алтайский край, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Всего за прошлый год россияне перенесли более 229 миллионов болезней.

Ранее стало известно, что на фоне пандемии ожидаемая продолжительность жизни в РФ снизилась впервые с 2003 года. По итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни в стране составила 71,1 года. По прогнозам специалистов, в этом году данный показатель составит 71,7 года, в 2022-м – 72,3 года, в 2023-м – 72,9 года, в 2024-м – 73,6 года.