Ожидаемая продолжительность жизни в РФ в пандемию снизилась на 2 года – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На фоне пандемии ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась впервые с 2003 года, сообщает РБК со ссылкой на правительственный план по достижению национальных целей.

По итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни в стране составила 71,1 года, когда как в 2019 году составляла 73,3 года. Предполагается, что вернуться к такому уровню страна сможет через три года – в 2024-м.

По прогнозам, в этом году данный показатель составит 71,7 года, в 2022-м – 72,3 года, в 2023-м – 72,9 года, в 2024-м – 73,6 года.

Ранее сообщалось, что показатели младенческой смертности в 2020 году снизились до минимальных цифр за всю историю страны. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что по региону динамика младенческой смертности положительная, но остается немного выше, чем в целом по РФ.

Также министр оценил ситуацию с коронавирусом в России. Он отметил, что снижение количества заболевших не влияет на пандемию. По мнению министра, снимать ограничения стоит взвешенно.