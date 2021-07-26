Алгоритмы ведения беременных с COVID-19 утвердили в Москве

Фото: РИА Новости/Ростислав Нетисов

В столице утвердили новые алгоритмы для наблюдения за состоянием и лечением беременных женщин с коронавирусом. Они разработаны ведущими специалистами Москвы и утверждены клиническим комитетом Депздрава, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр рассказала, что на базе двух многопрофильных городских больниц, имеющих акушерско-гинекологическую службу, организованы стационары кратковременного пребывания, которые будут принимать только беременных пациенток.

"Широкий перечень проводимых обследований позволит выявить возможные риски и осложнения на ранней стадии, а также провести необходимые плановые обследования, в том числе скрининговые УЗИ", – рассказала Ракова.

По ее словам, на базе телемедицинского центра создали Акушерский дистанционный консультативный центр.

"Его специалисты будут отслеживать состояние пациенток, а при необходимости организуют очное посещение стационара", – пояснила вице-мэр.

Она уточнила, что стационары кратковременного пребывания открылись в двух ГКБ – № 15 имени Филатова и № 52.

В этих центрах беременные, у которых COVID-19 проходит в легкой форме, смогут пройти инструментальные и лабораторные исследования, в числе которых кардиотокография, доплерография вен нижних конечностей и низкодозная КТ органов грудной клетки с применением рентген-защиты или УЗИ легких.

Заммэра добавила, что в этих же подразделениях беременных женщин будут лечить. По результатам обследований врачи будут принимать решение о госпитализации пациенток в стационар или об их дальнейшем наблюдении под аудиоконтролем специалистов Акушерского дистанционного консультативного центра.

Ракова подчеркнула, что на обследование беременных пациенток доставит бригада скорой помощи, а после процедур их отвезут домой на санитарном транспорте стационара в сопровождении медиков.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выступила с рекомендацией кормящим матерям проходить вакцинацию от коронавируса. Также эксперты ВОЗ порекомендовали включить беременных и детей в приоритетную группу для иммунизации от COVID-19. В организации отметили, что беременные женщины подвергаются более высокому риску тяжелого протекания болезни.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что министерство разрешило применение вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных. Он отметил, что такое решение принято экспертами. Вакцинацию смогут пройти женщины с высоким риском тяжелого течения COVID-19.

