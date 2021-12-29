10:15
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения
Сергей Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов за вакцинацию старшему поколению до 31 марта 2022 года, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства.
Отмечается, что власти города решили продлить срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан на три месяца. Обратиться за получением подарочного набора при этом можно будет до 1 июня 2022 года.
В рамках программы граждане старше 65 лет, прошедшие в этот период вакцинацию, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье" либо денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.
С начала проведения акции подарочные наборы получили 320 тысяч пенсионеров, компенсацию выплатили 325 тысячам человек.
В наборе содержатся пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, витамины, косметические средства, медицинские маски и другие вещи, необходимые для поддержания здоровья.
Чтобы заменить подарок денежным вознаграждением, нужно подать соответствующее заявление в любом городском центре социального обслуживания.
Изначально действие программы должно было завершиться 1 октября, однако Сергей Собянин продлил ее до конца текущего года. При этом сами наборы должны были выдавать до 1 марта 2022 года.
Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов за вакцинацию старшему поколению
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