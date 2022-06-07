"Московский патруль":Колокольцев вручил награды проявившим мужество на Украине полицейским

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил государственные награды полицейским, которые проявили мужество и самоотверженность в ходе военной спецоперации на Украине.

Церемония прошла в Главном клиническом госпитале МВД в Москве, где раненные сотрудники полиции сейчас проходят лечение. Подполковник Джамалдин Юнусов и старший сержант Ибрагим Байсултанов удостоены медалей "За отвагу". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

