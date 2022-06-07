В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных отношений

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Госдуму внесен законопроект, вводящий штрафы до 10 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений в России. Документ подготовило Заксобрание Севастополя.
Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. В настоящей редакции свода Законодательных норм предусмотрены штрафы только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Депутаты законодательного собрания Севастополя предлагают признать статью 6.21 утратившей силу и распространить административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в целом.
Для граждан штраф может составить от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 до 5 миллионов рублей. За пропаганду в СМИ и в Сети сумма взыскания существенно вырастает.
Кроме того, в законопроекте указано, что иностранных граждан за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений могут как оштрафовать, так и выслать за пределы РФ.
В апреле суд оштрафовал компанию Meta Platforms, признанную экстремистской и запрещенную в России, за публикацию в Instagram и Facebook (также запрещены в РФ) сведений, пропагандирующих ЛГБТ-сообщество. Общая сумма взыскания составила 4 миллиона рублей.
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