Милонов объяснил свое решение вести YouTube-шоу "Я не гей"

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Депутат Госдумы Виталий Милонов решил стать соведущим шоу "Я не гей", чтобы пропагандировать правильное отношение к людям. Об этом сообщает "Газета.ру".

Милонов отметил, что проект блогера Амирана Сардарова интересный и веселый. Он подчеркнул, что в это непростое время нужен хороший юмор.

"С другой стороны, надо понимать, что это проект о человеческих отношениях. Многим не хватает способности видеть за некой внешней шелухой, которая иногда вызывает ошибочное критическое отношение к человеку, его настоящего. Потому что иногда что-то кажется нам крутым, а оказывается гнилым – и наоборот", – сказал Милонов.

Депутат подчеркнул, что блогер ему симпатичен, и добавил, что с Ольгой Бузовой не стал бы вести никакое шоу.

В рамках шоу "Я не гей" восьмерых мужчин поселили в загородный дом. Участникам шоу предстоит выяснить, кто из них гей.

Ранее Милонов усомнился в том, что после легализации однополых браков в Черногории страну можно считать православной. Он напомнил, что под давлением европейской общественности такие же решения приняли Греция и Кипр. По мнению Милонова же, такие вопросы необходимо решать путем референдума.

