Милонов объяснил свое решение вести YouTube-шоу "Я не гей"

17:13
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Депутат Госдумы Виталий Милонов решил стать соведущим шоу "Я не гей", чтобы пропагандировать правильное отношение к людям. Об этом сообщает "Газета.ру".
Милонов отметил, что проект блогера Амирана Сардарова интересный и веселый. Он подчеркнул, что в это непростое время нужен хороший юмор.
"С другой стороны, надо понимать, что это проект о человеческих отношениях. Многим не хватает способности видеть за некой внешней шелухой, которая иногда вызывает ошибочное критическое отношение к человеку, его настоящего. Потому что иногда что-то кажется нам крутым, а оказывается гнилым – и наоборот", – сказал Милонов.
Депутат подчеркнул, что блогер ему симпатичен, и добавил, что с Ольгой Бузовой не стал бы вести никакое шоу.
В рамках шоу "Я не гей" восьмерых мужчин поселили в загородный дом. Участникам шоу предстоит выяснить, кто из них гей.
Ранее Милонов усомнился в том, что после легализации однополых браков в Черногории страну можно считать православной. Он напомнил, что под давлением европейской общественности такие же решения приняли Греция и Кипр. По мнению Милонова же, такие вопросы необходимо решать путем референдума.
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