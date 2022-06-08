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Общество

19:44

Депутат Госдумы Останина поддержала инициативу о штрафах за ЛГБТ-пропаганду

общество

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина поддержала законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, взрослые люди имеют право сами определять свое предпочтение, однако в законопроекте речь идет не о тех, на кого воздействует пропаганда, а о тех, кто пропагандирует.

"Я думаю, что и это тоже правильно, потому что у нас, повторяю, закон о защите детей регулирует только до 18 лет, а после 18 лет многие остаются тоже в том самом состоянии, когда способны откликнуться на агрессивную пропаганду", – сказала она.

Останина подчеркнула, что уже "поднадоели" образы представителей сексуальных меньшинств в театрах, СМИ. По ее словам, отсюда дети и списывают эти образы.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, вводящий штрафы до 10 млн рублей за пропаганду нетрадиционных отношений в России. В настоящей редакции свода Законодательных норм предусмотрены штрафы только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Проектом же предлагается признать статью 6.21 утратившей силу и распространить административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в целом.

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