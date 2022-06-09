В Литве заявили о дефиците древесины из-за антироссийских санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

В Литве наблюдается дефицит древесины, вызванный остановкой импорта из России и Белоруссии из-за санкций. Об этом заявил замминистра окружающей среды республики Данас Аугутис.

По словам литовского чиновника, ведомство собирается изменить правила экспорта древесины, чтобы зафиксировать количество сырья, которое можно вывозить в другие страны Евросоюза. Аугутис отметил, что Литва стала единственной страной в регионе, где древесину может купить "любой желающий", поскольку соседние Эстония и Латвия закрыли свои рынки.

В свою очередь, глава ассоциации "Литовская древесина" Раймундас Бейнортас заявил, что предлагаемые министерством окружающей среды Литвы изменения не повлияют на ситуацию существенным образом.

"Все хорошо, если цена на древесину растет или падает по объективным причинам. Экономическая трагедия Литвы в том, что рост цен часто вызывают спекулянты", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на фоне запрета на импорт российской древесины произошло резкое подорожание мебели. Совокупная стоимость в отдельных случаях увеличилась вдвое. Производители отмечают, что ситуацию усугубляет рост цен на энергию.