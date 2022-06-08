Объем экспорта пиломатериалов из России вырос на 10%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Рослесинфорг" зафиксировал увеличение объема экспорта пиломатериалов из РФ. С января по май 2022 года он увеличился на 10%, до 11,2 миллиона кубических метров, сообщает издание РБК.

По данным ведомства, порядка 70% поставок приходились на дружественные государства Азии, в указанный период они увеличились почти на 13% и составили 7,8 миллиона кубических метров.

В то время как на недружественные страны пришлось 30% поставок, экспорт в них вырос на 3,7%, до 3,27 миллиона кубических метров.

"В Сибири и на Дальнем Востоке санкционного давления не наблюдается. Большая часть лесных грузов продолжает уезжать в Китай", – сообщил директор "Рослесинфорга" Павел Чащин.

Уточняется, что в Китай экспортировали 5,24 миллиона кубических метров пиломатериалов с января по май текущего года, рост составил 18,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.



Чащин добавил, что увеличение поставок из РФ в Китай начался в марте 2022 года – тогда они выросли на 19,6%, в апреле – до 22,6%, в мае – до 18%.

Он уточнил, что продажа пиломатериалов в Евросоюз в указанный период осталась на уровне 2021 года, увеличившись в марте на 12,3%, в апреле – в 2,3 раза. Чащин подчеркнул, что проблема со сбытом продукции в настоящее время зафиксирована в лесопромышленных регионах Северо-Западного федерального округа.

В свою очередь, гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев отметил расхождение в данных таможни Китая и "Рослесинфорга". По его словам, импорт в Китай за январь – апрель 2022 года вырос на 1,2%, а в апреле упал на 10,5%. Кроме того, общий импорт пиломатериалов в Китай сократился на 4%.

Такие расхождения Богатырев связывает с тем, что компании РФ могут указывать Китай пунктом назначения, однако везти пиломатериалы по другим направлениям.

Кроме того, активным импортером отечественных пиломатериалов является Узбекистан. С января по май 2022 года страна приобрела 793,2 тысячи кубических метров, рост составил 16,5%. За ним следует Сингапур (625,9 тысячи кубических метров), Эстония (438,5 тысячи кубических метров), Финляндия (330,4 тысячи кубических метров).

8 апреля Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Наряду с прочими мерами, он предусматривает эмбарго на поставки российского угля, древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков, которое начнет действовать с августа 2022 года.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.