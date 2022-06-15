Кардиолог рассказал, как пережить аномально жаркое лето

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Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев заявил, что в жару необходимо употреблять как можно больше жидкости. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт объяснил, что при аномальной температуре воздуха летом усиливается потоотделение. При этом, когда температура находится на уровне 25 градусов, дальнейшее ее повышение даже на 1 градус приводит к недостатку жидкости в организме, что ведет к увеличению вязкости крови.

По словам кардиолога, особенно беречь себя следует людям, которые перенесли COVID-19. Им, как уточнил Хорошев, необходимо употреблять не меньше трех литров жидкости в сутки и стараться не выходить на открытое солнце.

"Хочу отметить, что людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, стоит особенно внимательно следить за своим состоянием, так как перенесенный COVID-19, даже в легкой форме, уже оставляет в организме патологии и может серьезно усугубить ситуацию", – отметил врач.

Ранее психиатр Алексей Казанцев заявил, что в жару опасно пить алкоголь, так как он усиливает теплоотдачу, снижает водно-электролитный баланс и вымывает калий, натрий, магний и кальций. Кроме того, по словам медика, человек в состоянии опьянения может получить солнечный удар вплоть до летального исхода.

