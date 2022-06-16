Дерматолог рассказала, как правильно выбрать солнцезащитное средство

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Дерматолог-онколог, дерматовенеролог, косметолог медицинской клиники НАКФФ Татьяна Сулима рассказала, как правильно выбрать солнцезащитное средство. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, SPF – это способность косметического средства защищать кожу от воздействия солнечного излучения. SPF помогает загорать без покраснений и ожогов.

Определить время, которое средство будет защищать кожу можно, умножив цифру SPF на количество минут безопасного нахождения на солнце.

"Например, безопасное время для людей со светлой кожей – 10 минут. Используя средство защиты SPF 15+, под прямыми солнечными лучами теоретически можно находиться не более 150 минут. Если планируется более длительное пребывание на солнце, то нужно брать защиту 30+ или 50+", – рассказала Сулима.

Дерматолог напомнила, что наносить солнцезащитное средство нужно минимум за 10–15 минут до выхода на улицу. Слой нужно обновлять каждые 2–2,5 часа.

Она подчеркнула, что на упаковке солнцезащитного средства должна быть информация о соотношении SPF (фактор защиты от UVB-излучения) и PPD (фактор защиты от UVA-излучения). Сулима добавила, что оптимальное соотношение – 3:1.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил о необходимости защищать глаза во время загара.

Эксперт отметил, что даже короткое по времени воздействие яркого солнца способно повредить орган зрения. При этом важно понимать, что ультрафиолет проникает сквозь кожу, поэтому в защите нуждаются даже закрытые глаза.

